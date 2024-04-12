وحسب ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز" الأميركي، الجمعة، فإن "التقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث اليوم".

وكشف مسؤولان أميركيان لـ"سي بي إس نيوز": "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل يوم الجمعة.. ربما يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ".

وتوقع المسؤولان أن يستهدف الهجوم "أهدافا عسكرية" داخل إسرائيل.

وأضافا: "سيكون من الصعب على الإسرائيليين صد هجوم بهذا الحجم"، مشيرين إلى أن الإيرانيين قد يختارون في نهاية المطاف شن "هجوم صغير" لتجنب التصعيد.

ويواصل المسؤولون في طهران التهديد بضرب إسرائيل، التي نسب إليها هجوم استهدف في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق

وقالت طهران إنها سترد على تل أبيب في "الزمان والمكان المناسبين"، مشددة على أن الانتقام لتلك العملية سيكون "قاسيا".

من جهته، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن بلاده سترد على إيران داخل أراضيها، إذا شنت طهران هجوما من هناك.

وكانت عدة دول دعت إلى "ضبط النفس" لتجنب اندلاع نزاع إقليمي وتجنب "زعزعة استقرار" الشرق الأوسط.

ودمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، مما تسبب في مقتل قياديَين أحدهما أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن 7 من عناصره، بينهم العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، قُتلوا في الضربة.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة ضحايا الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق بلغت 16 قتيلا.