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29 قتيلا بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة

12
APRIL
2024
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قتل أكثر من 29 فلسطينيا وجرح العشرات، الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في قطاع غزة.
 
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على منزل لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 29 شخصا وجرح العشرات.
 
كما استهدف القصف شقة سكنية في بناية بشارع يافا في الحي المذكور، ما أدى لإصابة 3 أشخاص وتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى المعمداني.
 
كما استهدفت المروحيات الإسرائيلية 3 منازل على الأقل في أحياء الزيتون والشجاعية والرمال في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بين صفوف المدنيين.
 
وقصفت المروحيات المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المباني شمال المخيم.
 
وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.
 
وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 13 قتيلا متحللة، من منطقة البلد، وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، كما نقلت قتيلا وعدة جرحى عقب استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية في المخيم الجديد بالنصيرات.
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