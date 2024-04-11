الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية وسط غزة

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اعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارات جوية على مشارف مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن الفرقة 162 أطلقت الليلة الماضية حملة عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، حيث شنت غارات جوية على العشرات من البنى التحتية في مخيم النصيرات.

وتابع الجيش أنه وقبل دخول القوات إلى المنطقة، قام سلاح الجو الإسرائيلي بطلعات جوية هجومية على العشرات من البنى التحتية وسط القطاع.

وأضاف: "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162 بدأت الليلة الماضية حملة مباغتة لتدمير البنى التحتية في وسط قطاع غزة".

وقال الجيش: "تم تنفيذ النشاط المشترك للقوات المناورة وسلاح الجو بناء على توجيه استخباراتي دقيق يشير إلى وجود بنى تحتية والعديد من المخربين في المنطقة".

وقد تم خلال هذه العملية العثور على عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية في المنطقة.

وبلغت حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 33360 شخصا، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.