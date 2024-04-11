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ولي العهد الأردني والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول

11
APRIL
2024
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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.
 
وهنأ الديوان الملكي الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة، متمنياً لهم الذرية الصالحة المعافاة الطيبة.
 
واختار الديوان الملكي الأردني، اليوم الأول من عيد الفطر، لإعلان هذا الخبر السار بالنسبة للأردنيين والعائلة المالكة.
 
زفاف ملكي
وتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في الأول من يونيو الماضي.
 
وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً و المهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.
 
وبعد انتهاء حفل عقد القران، انطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمّان، وتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.
 
وألقى ولي العهد والأميرة رجوة التحية على جموع المواطنين خلال مرور موكبها.
 
وبحسب ما كشف الحسين أثناء مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، فإن قصة تعارفه على رجوة لم تكن تختلف عن القصص المعتادة، إذ إن صديقة مشتركة كانت وراء هذا التعارف.
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