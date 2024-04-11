البرهان: عيد الفطر المقبل سيكون بدون "مرتزقة"

A + A -

قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن السودانيين سيحتفلون بعيد الفطر المقبل دون مرتزقة.

وأضاف البرهان: "نحن جميعاً في القوات المسلحة والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمستنفرين والشعب السوداني سندحر المتمردين".

وتابع: "لن نسلم أمر دولتنا لأي جهة داخلية أو خارجية، وليس لدينا أي حديث إلا بعد إنتهاء المعركة مع هؤلاء المجرمين".

وأكد قائد الجيش السوداني، أن الحرب ضد الميليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني، وأن أي شخص تآمر على الشعب السوداني لن يكون له أي دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة".

وأضاف: "هذه المعركة ضد الميليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني، وأي شخص خان الشعب لن يكون له مكان بين السودانين حتى وإن ذهبنا".