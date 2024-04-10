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العاهل المغربي يعفو عن 2097 متهما من بينهم 18 محكوما في قضايا تطرف

10
APRIL
2024
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أعلنت وزارة العدل المغربية أن الملك محمد السادس أصدر عفوا بمناسبة عيد الفطر شمل 2097 شخصا، من بينهم 18 محكوما في قضايا تطرف.
 
وجاء في نص بلاغ أصدرته وزارة العدل المغربية بهذا الخصوص: "بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، أصدر الملك أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2079 شخصا، وهم كالآتي:
 
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1809 نزلاء وذلك على النحو التالي:
 
- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 131 نزيلا.
 
- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفـائدة: 1674 نزيلا.
 
- تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 01 نزيل.
 
- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 نزلاء.
 
- المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 270 شخصا موزعون كالتالي:
 
- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 67 شخصا.
 
- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 13 شخصا.
 
- العفو من الغرامة لفائــدة 179 شخصا.
 
- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 11 شخصا. ،المجموع: 2079"
 
وأضاف البلاغ: "بهذه المناسبة السعيدة، أبى الملك إلا أن يسبغ عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 18 شخصا، وذلك على النحو التالي:
 
- العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 10 نزلاء.
 
- العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة: 01 نزيل واحد.
 
- التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 7 نزلاء. والمجموع العام 2097".
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