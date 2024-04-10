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وسط آمال الهدنة.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

10
APRIL
2024
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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك رغم الأجواء الممطرة والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة.
 
وحرص عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل والضفة الغربية على أداء الصلاة في المسجد الأقصى، فيما ترتفع الآمال بالتوصل إلى هدنة قريبة وإيقاف الحرب في غزة.
 
واستقبل الأطفال في قطاع غزة عيد الفطر وسط ظروف إنسانية وصحية قاسية مع استمرار الحرب الإسرائيلية التي حرمتهم من الاستماع بأجواء العيد.
 
هذا وتنشط العديد من المبادرات التطوعية والجهود الإغاثية في القطاع للدعم والتفريغ النفسي عن الاطفال خلال فترة العيد.
 
"كسوة العيد"
 
    أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
 
    اشتملت عمليات الإسقاط على طرود "كسوة العيد" التي تحتوي على الملابس والأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لجميع أفراد الأسرة وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم.
    شمل الإسقاط - الذي يأتي ضمن عملية الفارس الشهم 3 - مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية الإماراتية وطائرتي "C295" وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية المصرية.
 
    جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 5 طائرات حملت 85 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 1732 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
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