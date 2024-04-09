living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإمارات ترسل طائرة مساعدات تحمل "كسوة العيد" لسكان غزة

9
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين، عن وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تحمل على متنها 4000 طرد كسوة العيد تمهيداً لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني من خلال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير
 
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام): "تشتمل طرود كسوة العيد على ملابس وأحذية وألعاب أطفال ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة وذلك لبث الأمل والفرح في قلوب الأُسر والأطفال. وتأتي هذه المبادرة والتي تستمر خلال عيد الفطر بهدف تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم".
 
جدير بالذكر أن عملية "طيور الخير" التي بدأت شهر فبراير الماضي "تقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية المصرية على شمال قطاع غزة، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها،وفق (وام).
 
وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 
وقامت "عملية الفارس الشهم" 3 بإدخال 17 شاحنة ضمن قافلة إغاثية جديدة لشمال قطاع غزة ضمن الجهود المستمرة من دولة الإمارات لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
 
وتعد هذه القافلة هي الأولى التي نجحت الإمارات بإرسالها براً عبر معبر كرم أبو سالم لشمال قطاع غزة منذ بداية الأزمة في القطاع.
 
ويعد إدخال المساعدات إلى شمال القطاع عملية صعبة ومعقدة بسبب الوضع الأمني و الدمار الذي تعرضت له البنية التحتية، ولكن الجهود الحثيثة لدولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 تمكنت من تنفيذ هذه المهمة لتصل هذه المساعدات للمناطق المعزولة في شمال القطاع.
 
وكانت القافلة قد دخلت من معبر رفح، يوم الاثنين، لتصل إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمها للجانب الفلسطيني في شمال قطاع غزة وحملت هذه القافلة أكثر من 370 طناً من المساعدات تحتوي على المواد الإغاثية المتنوعة، لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الأحداث في غزة.
 
وتضمنت محتويات القافلة المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس الشتوية المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   