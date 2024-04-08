الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية كبرى في الجليل الغربي

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يجري الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مناورة عسكرية كبرى على طول الساحل الشمالي وفي الجليل الغربي صباح الاثنين للتحضير للقتال على جبهات مختلفة.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن المناورة العسكرية ستشمل السفن البحرية والطائرات وقوات الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وأبلغت بلدية معالوت ترشيحا السكان بشأن التمرين، مشيرة إلى أن التمرين "جزء من تحسين الاستعداد لحالات الطوارئ".

وأضافت الصحيفة أن بلدية نهاريا أعلنت أيضا أن التدريب سيشمل قوات من الجيش الإسرائيلي، وقيادة الجبهة الداخلية، والشرطة، ونجمة داود الحمراء، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، والبلدية.

وأشارت أن التمرين العسكري تم التخطيط له مسبقًا كجزء من خطة تحسين الاستعداد والتعبئة للجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الأحد إنه أتم خطوة أخرى في الاستعداد لحرب محتملة على جبهته الشمالية حيث يتبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية منذ ستة أشهر.

وفي بيان بعنوان "الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، قال الجيش إن المرحلة التي اكتملت ركزت على الخدمات اللوجستية "لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف الجيش "قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد للاستدعاء وتجهيز جميع الجنود المطلوبين خلال ساعات قليلة ونقلهم إلى خط المواجهة للقيام بمهام دفاعية وهجومية".

يأتي هذا في الوقت لاذي نفذت فيه إسرائيل غارة على قرية السلطانية بجنوب لبنان مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بيهم قيادي ميداني في قوة الرضوان وهي قوة النخبة التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.