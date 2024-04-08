بعد سحب القوات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى "عملية رفح"

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تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، عن سبب سحب القوات العسكرية من جنوب قطاع غزة.

وقال غالانت، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، إن "القوات غادرت خان يونس بعد توقف عمليات حماس في المنطقة".

وأضاف أن الانسحاب يأتي كذلك "للإعداد لعمليات في المستقبل، منها عملية في رفح".

من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد: "لن نترك كتائب حماس تنشط في أي جزء من القطاع. لدينا خطط وسنتحرك عندما نقرر".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه الكثير من القوات في غزة، فهي حرب طويلة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه سيسحب كل قواته من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة، بعد ستة أشهر من بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض رأى، الأحد، أن انسحاب الجيش الاسرائيلي هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.

وصرح جون كيربي، لقناة "أيه بي سي": "بحسب ما فهمنا، واستنادا إلى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته (الجيش الإسرائيلي) الموجودة على الأرض منذ 4 أشهر".

لكن المسؤول الأميركي أوضح أن الانسحاب الإسرائيلي ليس "بالضرورة" مؤشرا إلى "عملية جديدة وشيكة لهذه القوات".