إسرائيل تستنفر أمنيا تحسبا لانتقام إيراني

A + A -

مع التهديد الإيراني بالرد على إسرائيل بعد قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق هذا الأسبوع وقتلها قادة في الحرس الثوري الإيراني، ووسط مخاوف من تصعيد محتمل، يستنفر الجيش الإسرائيلي قواته، ويستدعي جنود احتياط لتعزيز دفاعاته، ويوقف منح الإجازات لجميع وحداته.

إجراءات احترازية إسرائيلية تأتي في وقت تجدد فيه إيران على لسان مسؤوليها وقادتها الوعيد لإسرائيل بدفع ثمن ما أقدمت عليه في العاصمة السورية دمشق.

ويشير الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعتمدار، خلال حديثه لغرفة الأخبار "سكاي نيوز عربية"، أن الرد الإيراني لم يتأخر وإنما إيران تختار الزمن والمكان المناسبين للرد دون الانسياق وراء الاستفزازات الإعلامية.

يتوقع الشارع الإيراني والنخب والخبراء والمحللون الإيرانيون وغير الإيرانيين وجود رد ليس فقط على العملية التي قام بها الكيان الإسرائيلي في دمشق مؤخرا، ولكن أيضاً على العمليات الإجرامية المستمرة التي قام بها هذا الكيان.

لن تتأثر إيران بالضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليها.

الرد الإيراني لن يكون قريبا بحسب التقديرات الأميركية وإنما سيتم التخطيط له بدقة وبعيدا عن كل محاولات الضغط.

لن يكون الرد الإيراني على السفارات وإنما سيكون ردا قاسيا وموجعا متعدد الأطراف من الداخل الإيراني.

لا ترغب الولايات المتحدة في مواجهة إيران.

أعلنت إيران أن الرد على عملية الاغتيال التي نفذتها الولايات المتحدة بتصفية قاسم سليماني سيتم من خلال طرد الأميركيين من المنطقة.

لا علاقة لقاسم سليماني بأي عمل إرهابي.

تعارض إيران الوجود الأجنبي في المنطقة إلى حين جلاء القوات الأميركية.

يمكن للصواريخ الإيرانية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية ومؤسسات إسرائيل وأكثر من ذلك بدقة عالية.

نجحت إيران من خلال بناء قوتها وتعزيز ما يسمى "محور المقاومة" في المنطقة من الوقوف أمام جميع المؤامرات وتغيير توازن القوى.

تغير موازين القوى في المنطقة أدى إلى وضع الأميركيين والإسرائيليين في "حالة عجز".

خروج مظاهرات احتجاجية ضد إسرائيل في أكثر من 480 مدينة في العالم.

وقوف إيران أمام المخططات الأميركية التي جلبت الدمار للمنطقة.

ويقول مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أن الاجتماع في القنصلية الإيرانية لم يكن مع مسؤولين إيرانيين ومسؤولين من دول عربية، بل كان مع مجموعة من مسؤولين من الحرس الثوري ومجموعات تخطط لأعمال إرهابية في المنطقة. ويقول إن القصف الإسرائيلي للقنصلية كان دفاعا عن النفس، مثلما كان الحال عندما قصفت أميركا قاسم سليماني وغيره.