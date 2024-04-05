ووفق المصدر، جرى إطلاق نحو عشر رصاصات على سيارة جيب تابعة لكتيبة "أسود الأردن" المختلطة.

وقالت الصحيفة إنه من المحتمل أن يكون جندي أردني قد أطلق النار.

وجرى إطلاق النار حوالي الساعة الواحدة ليلا من المحطة على الجانب الأردني على سيارة جيب دورية تابعة لكتيبة الأسود الأردنية المختلطة المسؤولة عن القطاع.

وردت القوة بإطلاق حوالي عشر رصاصات على مصدر إطلاق النار، وهرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان.

ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، لكن أصيبت سيارة جيب الدورية بأضرار.