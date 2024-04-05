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ميقاتي التقى مسؤولين في صندوق النقد والاونروا وعرض مع ريزا وضع النازحين من الجنوب

5
APRIL
2024
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم في السرايا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

بعد اللقاء قال محيي الدين:" لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سأعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق ."

وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.

الاونروا
واستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشرق الادنى(الاونروا ) نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وجرى عرض للمساعدات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينين في لبنان.

ريزا
والتقى رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وعرض معه وضع النازحين اللبنانيين من الجنوب وآلية العمل لدعوة الدول المانحة لدعم اعادة اعمار الجنوب.

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