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الكويت.. إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة

5
APRIL
2024
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أغلقت مراكز الاقتراع بالكويت أبوابها مساء الخميس لتبدأ عمليات الفرز تمهيدا لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس، وهي الرابعة منذ ديسمبر 2020، والأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميرا للبلاد في نهاية العام الماضي.
 
وقالت وزارة الإعلام أن نسبة الإقبال بلغت 58.36 بالمئة بحلول الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش).
 
وقال المس4تشار طارق خالد النصف رئيس اللجنة الأصلية 61 في الدائرة الأولى بمنطقة سلوى قبيل الإغلاق إن نسبة التصويت في لجنته بلغت 58 بالمئة، واصفا الإقبال بأنه "طيب جدا".
 
وأضاف "لاحظنا تعاون جميع السادة الناخبين مع أعضاء السلطة القضائية مما انعكس على العملية الانتخابية وأدى لنجاحها... السلطة القضائية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وواجبنا هو الحفاظ على شفافية وصحة العملية الانتخابية".
 
وأكد أنه وبعد التأكد من إدلاء آخر ناخب بصوته، ستبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بحضور مندوبي المرشحين.
 
وتوقع نصار الخالدي، رئيس شركة مجموعة قياس للاستشارات السياسية والاستراتيجية، أن تتجاوز نسبة المشاركة 65 بالمئة بنهاية التصويت.
 
وقال الخالدي "المواطنون مؤمنون بالديمقراطية رغم العثرات. كل عائق أمام الديمقراطية وكل حل للمجلس يزيد نسبة الإقبال" مشيدا بإجراءات تنظيم التصويت وبالإقبال الكبير من الناخبين.
 
ويتنافس 200 مرشح، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، على أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 835 ألفا لاختيار 50 عضوا.
 
وتُجرى الانتخابات في الكويت تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الساعة 12 ظهرا وحتى 12 بعد منتصف الليل.
 
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
 
وقام رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح بجولة على بعض اللجان الانتخابية.
 
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية إشادته بمشاركة المواطنين ومصافحته لرجال الأمن المشاركين في تأمين العملية الانتخابية.
 
وقال تلفزيون الكويت إن رئيس الوزراء أشاد بالسير المحكم والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع.
 
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح قام بجولة تفقدية في اللجان الانتخابية للتأكد من ضمان سير العملية الانتخابية بأفضل وجه ممكن.
 
وأضافت أن الوزير وجه "بضرورة توفير كل سبل التسهيلات وتذليل العوائق للناخبين قدر الإمكان للوصول للجان الانتخابية".
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