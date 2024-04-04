غزة.. مقتل 8 في قصف على رفح جنوب القطاع

A + A -

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية بمقتل 8 أشخاص على الأقل، فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 قتلى سقطوا، بينهم 3 أطفال، إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما قتلت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا وجويا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت الوكالة إلى وقوع غارات إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي ودير البلح وسط القطاع.

كما أصيب عدد من النازحين برصاص الجيش الإسرائيلي، في منطقة "المواصي" وبلدة "القرارة" شمال غرب مدينة خان يونس، وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، إلى 32975 قتيلا، وأكثر من 75 ألفا جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.