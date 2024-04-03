وزير الخارجية القطري بعد لقائه نظيره الاسباني: لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

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اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، بعد لقائه نظيره الاسباني، الى ان "المباحثات تناولت الوضع في غزة والهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وبحثنا ايضا الغارة الإسرائيلية على موظفي المطبخ المركزي العالمي بغزة"، بحسب وكالة الانباء القطرية "قنا".



واشاد بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غز، مؤكدا موقف بلاده الداعي "لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".



ودعا "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة"، آملا أن "تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة".