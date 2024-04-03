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مسؤول إسرائيلي: التحقيق الأولي للجيش خلص إلى مسؤوليته عن الهجوم على فريق الإغاثة بغزة

3
APRIL
2024
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صرح مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي خلصت إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم على سيارة فريق "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.
 
وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من المتوقع أن يراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، نتائج التحقيق الأولية في الحادث مساء اليوم الثلاثاء.
 
وسبق أن قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات هذا الحادث الذي وصفه بـ "المأساوي"، وجاء في البيان "يبذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهودا كبيرة لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل عن كثب مع وورلد سنترال كيتشن ("المطبخ المركزي العالمي") في جهوده الحثيثة لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".
 
هذا وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الجيش الإسرائيلي قتل "بالخطأ" 7 من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة.
 
وكان قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، في وقت سابق من اليوم إنه "تحدث إلى مؤسس المنظمة خوسيه أندريس و"أعرب له عن تعازي جيش الدفاع الإسرائيلي لعائلات المتوفين وعائلة منظمة المطبخ المركزي العالمي بأكملها". وأشار إلى أن "مهمة التحقيق في الحادثة ستوكل إلى وحدة تقصي الحقائق والتقييم التابعة للجيش الإسرائيلية".
 
وأكدت المنظمة في وقت سابق من اليوم: "قتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".
 
ووفق المنظمة فإن القتلى من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".
 
ويعمل الضحايا السبعة في منظمة (وورلد سنترال كيتشن) "المطبخ المركزي العالمي" ومقرها الولايات المتحدة وهي تعمل على توصيل المساعدات الغذائية إلى القطاع الذي دمرته الحرب عن طريق البحر من قبرص.
 
وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في باريس اليوم الثلاثاء، بتحقيق "سريع ومحايد" في مقتل سبعة من عاملي الإغاثة في ضربة إسرائيلية فجر اليوم على غزة.
روسيا اليوم
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