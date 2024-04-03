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فاجعة في العراق.. "حادث دهس أليم" يخلف مقتل وإصابة أطفال

3
APRIL
2024
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قالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن ستة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعدما دهست شاحنة تبريد مجموعة من الأطفال في مدينة البصرة جنوب العراق، الثلاثاء.
 
وقالت الشرطة وشهود إن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بعد عطل في المكابح، مما أدى إلى اصطدامه بمجموعة من تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية القريبة، الذين كانوا يسيرون على جانب الطريق في بلدة الهارثة على الضواحي الشمالية للبصرة.
 
وذكرت مصادر طبية أن بعض الأطفال المصابين في حالة حرجة ويعانون من إصابات خطيرة في الرأس.
 
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إنه أمر بإجراء تحقيق فوري في حادث دهس التلاميذ.
 
وأضاف المكتب، في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه: "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، التي وقعت في قضاء الهارثة شمالي المحافظة".
 
وجاء في البيان: "قدم رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال التعزية لذوي الضحايا، معبرا عن عميق مواساته لهم، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء، وموجها بمتابعة تفاصيل الحادثة والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات، كما وجه بسرعة إغاثة الجرحى وإسعافهم".
 
كما عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن حزنها الشديد إزاء "الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة الهارثة في البصرة. تعازينا العميقة لجميع المتضررين من هذه الخسارة المفجعة".
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