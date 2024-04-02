ارتفاع حصيلة ضحايا الفريق الإغاثي الدولي في غزة إلى 7 قتلى

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ارتفع عدد ضحايا الفريق الإغاثي الدولي التابع لمنظمة (WCK) إلى 7 قتلى بعد العثور على قتيلين في مكان استهدافهم غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" اليوم الثلاثاء: "قتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية، والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين".

وأردفت: "سنوقف عملياتنا مؤقتا وفورا في المنطقة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبا".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس أن "أربعة عمال إغاثة أجانب من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قتلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة وسط قطاع غزة مساء الإثنين".