صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل

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دوت صافرات الانذار في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل قبل قليل وسط أنباء عن أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية حول انفجارات عنيفة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 10 صواريخ حتى الآن في عدة مناطق في الجليل الغربي قادمة من لبنان.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات إثر عمليات اعتراض الصواريخ في منطقة المستوطنات شمال مدينة نهاريا.

وفي أعقاب إطلاق الصواريخ دوت صفارات الإنذار مستوطنات أحزيف ميلوت الصناعية، وبيتسيت وروش هنيكرا.

وردا على الهجوم الصاروخي، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل هاجمت بالمدفعية منطقة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

تأتي هذه التطورات بعد تنفيذ إسرائيل غارة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين وخمسة من الضباط المرافقين لهما، بالغارة الإسرائيلية.

وأكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري أن "هذا الاعتداء لن يكون دون رد، وردنا على الهجوم سيكون قاسيا".