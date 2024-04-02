ما هي "وورلد سنترال كيتشن" التي قتل عدد من موظفيها في غزة؟

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قالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية، إنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء تابعين لها قُتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي بغزة.

ونشرت المنظمة على موقع "إكس" أنها "على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من وورلد سنترال كيتشن قُتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة. هذه مأساة. عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفا أبدا".

من هي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" وما هي نشاطاتها؟

• تقدم "وورلد سنترال كيتشن" مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين في مناطق عديدة حول العالم.

• المنظمة قالت الشهر الماضي إنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يوما.

• بدأت المنظمة العمل في 2010 عندما أرسل الطاهي خوسيه أندريس طهاة وطعاما إلى هايتي بعد وقوع زلزال هناك.

• منذ ذلك الحين، توصل المنظمة الغذاء للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية واللاجئين على الحدود الأميركية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في أثناء جائحة كورونا وإلى الأشخاص في الصراعات في أوكرانيا وغزة.

• ذكرت المنظمة على "إكس إن فرقها توزع الطعام على الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء غزة يوميا.

• يزيد عدد مطابخ المنظمة عن 60 في جنوب غزة ووسطها، حيث تعد مئات الآلاف من الوجبات كل يوم.

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ماذا حدث؟

- أعلن المكتب الإعلامي لحماس في وقت متأخر من يوم الإثنين أن مالا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

- وبحسب متحدث باسم المكتب فإن من بين قتلى الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصا من بولندا وأستراليا ومواطنا بريطانيا، مضيفا أن فلسطينيا قتل أيضا.

- اعتبرت "حماس" في بيان أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على موظفي "وورلد سنترال كيتش" يهدف إلى "إرهاب" العاملين في الوكالات الإنسانية الدولية "لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية".

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ما هو رد الجيش الإسرائيلي؟

• الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات هذا الحادث "المأساوي".

• جاء في بيان الجيش الإسرائيلي "يبذل جيش الدفاع جهودا كبيرة لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل عن كثب مع وورلد سنترال كيتشن في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".