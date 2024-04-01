ليبيا.. استهداف منزل الدبيبة بقذائف صاروخية

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نقلت وكالة "رويترز" عن وزير ليبي قوله إن منزل رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة في طرابلس تعرض لهجوم بقذائف صاروخية.

وحسبما ذكر الوزير الليبي لـ"رويترز"، فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي خسائر بشرية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن عددا من سيارات الإطفاء وصلت إلى موقع الهجوم في محاولة للسيطرة على النيران المشتعلة إثر إطلاق القذائف.

كذلك أشارت هذه الوسائل إلى انتشار عناصر من جهاز الأمن العام والداخلي في حي الأندلس بطرابلس.

وقال مواطنان إنهما سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يوجد منزل الدبيبة.

وذكر أحد المواطنين أن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية.