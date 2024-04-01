الإعلام العبري يكشف تكلفة حماية نجل نتنياهو شهريا

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الإعلام العبري: أفادت القناة 12 يوم الجمعة أن نجل نتنياهو، يائير، يتمتع بحماية أمنية مكلفة في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يحق له الحصول عليها. مجلس تحرير تايمز أوف إسرائيل

إن تأمين إقامة يائير نتنياهو (نجل نتنياهو) في مجمع سكني فخم في ميامي، فلوريدا، مع سائق واثنين من الحراس الشخصيين من وحدة النخبة 730 التابعة لجهاز الشاباك، يكلف الدولة ما يقدر بنحو 200,000 شيكل (55 ألف دولار) شهريا، وكلّف 680 ألف دولار حتى الآن، وفق التقرير.

ليس من الواضح سبب حماية يائيرمن قبل الوحدة 730، المكلفة بحراسة كبار المسؤولين الحكوميين السبعة فقط في إسرائيل: الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس الكنيست، وزعيم المعارضة ورئيس المحكمة العليا. ويتلقى الأشخاص المحميون الآخرون التفاصيل الأمنية الخاصة بهم من وحدة ماجن ذات الرتبة الأدنى في مكتب رئيس الوزراء.

ووفقا للتقرير، فإنه من غير المسبوق أيضا أن يحصل ابن رئيس الوزراء البالغ الذي يعيش في الخارج على حراسة أمنية من الشاباك على مدار الساعة.

غادر يائير إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف عملياتها العسكرية، وقيل إن يائير نتنياهو، الذي كان آنذاك محرضا يمينيا غزير الإنتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، أثر على قرار والده بإقالة الوزير.

ودفعت الاحتجاجات الجماهيرية نتنياهو إلى تجميد عملية الإصلاح وكذلك الإقالة. وبحلول شهر مايو، أعيد غالانت رسميًا إلى منصبه، واختفت صفحة يائير على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقل إلى منتجع في ميامي يملكه سيمون فاليك، المليونير المتبرع لعائلة نتنياهو.

في فبراير، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا ليائير نتنياهو وهو يعيش على ما يبدو في مبنى شاهق فاخرفي شاطئ هالانديل، بالقرب من ميامي. وتعرض يائير لانتقادات في إسرائيل بسبب قضائه إجازته الفخمة في الخارج بينما كانت بلاده في حالة حرب.

ذكرت صحيفة هآرتس يوم الأحد أن أحد منتقدي رئيس الوزراء المقيمين في الولايات المتحدة، وهو مواطن أمريكي إسرائيلي مزدوج، أوفير جوتيلزون من بالو ألتو، كاليفورنيا، تعرض لمضايقات من قبل الشاباك بسبب نيته الكشف عن زيارات يائير نتنياهو وذهابه إلى ميامي.

عندما سُئل عن تقرير صحيفة هآرتس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة ستعارض أي جهد من قبل أي حكومة أجنبية تحاول تخويف الأفراد في الولايات المتحدة من الانخراط في نشاط حرية التعبير المحمي".

وبحسب ما ورد، تم تعزيز أمن عائلة نتنياهو عندما هاجم متظاهرون مناهضون للإصلاحات سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء ووالدة يائير، في صالون لتصفيف الشعر بوسط تل أبيب في مارس من العام الماضي في ذروة المظاهرات. وطلبت عائلة نتنياهو بعد هذه الحادثة رفع مستوى الأمن لديها، بحسب القناة 12.

وقال أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في تقرير القناة 12، عامي درور، وهو متظاهر مناهض للإصلاحات كان يرأس المجموعة الأمنية لرئيس الوزراء في التسعينيات، إن الشاباك عارض طلب عائلة نتنياهو، ولكن تم تجاوزه من قبل لجنة مكونة من خمسة أعضاء من الوزراء.

أوضح درور: إن تكلفة الحفاظ على شخصين في الخارج مرتفعة. هل من الأهم إعطاء هذه الميزانية لعشرة ضباط من الشاباك يستجوبون الناس في غزة، أم لشخصين سيقفان هناك مع يائير نتنياهو؟

وقال درور: لو كان لدى الشاباك معلومات استخباراتية محددة تفيد بأنه تعرض للتهديد، لكانت القصة مختلفة تماما، لكن هذا ليس هو الحال.

وادعى درور أن السبب وراء رغبة عائلة نتنياهو في تعزيز الأمن هو حب الظهور، مضيفًا: إنك تبدو أفضل عندما يكون لديك حراس شخصيون.

أفاد موقع "والا" الإخباري يوم الجمعة أنه في اجتماع لمجلس الوزراء في اليوم السابق، قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم – وكلاهما حليفين سياسيين لنتنياهو – بتوبيخ رئيس الشاباك رونين بار لأنه متساهل للغاية مع أمن رئيس الوزراء.

ونقل تقرير "والا" عن مصادر لم يذكر اسمها قولها إن بار أبلغ الوزراء بأنه لا علم له بالتهديد المتزايد ضد رئيس الوزراء، وطلب منهم إعطاءه مثالا. وبعد ذلك، أظهر بن غفير، وفقا للمصادر، لبار منشورا تحريضيا على وسائل التواصل الاجتماعي ضد رئيس الوزراء. وقيل إن رئيس الشاباك، مندهشا، أبلغ الوزير بأن المنشور تم نشره بواسطة حساب إيراني مزيف، وليس مواطن إسرائيلي.