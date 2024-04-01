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بعد العملية الجراحية.. بيان يكشف الحالة الصحية لنتنياهو

1
APRIL
2024
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أعلن المستشفى الذي يعالج فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه واعي ويتحدث مع أسرته بعد نجاح عملية الفتق التي أجريت له.
 
وأضاف مركز هداسا الطبي في القدس أن نتنياهو يتعافى بعد الجراحة، لكنه لم يحدد على الفور الوقت الذي سيستغرقه ذلك.
 
ويأتي ذلك بعد إعلان مكتب نتنياهو في بيان انتهاء العملية الجراحية التي أجريت له بنجاح، بعد كشف معاناته من الفتاق.
 
وحسبما أفاد مكتب نتنياهو فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بصحة جيدة وقد اجتمع بعائلته بعد العملية.
 
ماذا حدث؟
 
ذكر مكتب نتنياهو، الأحد، أنه سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتاق بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له.
   
وفق البيان الخاص بمكتب نتنياهو فإنه "خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء ليل السبت، تم اكتشاف فتاق"، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق يوم الأحد.
   
أشار البيان إلى أن وزير العدل ياريف ليفين سيحل محل نتنياهو خلال الفترة التي سيتوقف فيها عن العمل بسبب العملية.
   
خضع نتنياهو في يوليو الماضي لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه، وذلك في الوقت الذي كانت إسرائيل تعاني فيه من أسوأ أزمة داخلية بها منذ عقود بسبب الاحتجاجات الكبيرة على خطة تعديل النظام القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتطرفة.
   
توقفت تلك الاحتجاجات في 7 أكتوبر عندما شنت حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
   
شنت إسرائيل بعد ذلك حملة عسكرية جوا وبحرا وبرا على غزة بهدف إنهاء حكم حماس هناك وتفكيك قدراتها العسكرية.
   
قُتل أكثر من 32 ألف فلسطيني في الحرب منذ السابع من أكتوبر، وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية مكثفة ومتزايدة بسبب عددا لقتلى والأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة.
 
أزمة نتنياهو
تراجعت شعبية نتنياهو بسبب الأزمة القضائية وزاد هذا التراجع منذ اندلاع الحرب إذ أظهرت استطلاعات رأي فقدان الثقة في قيادته وإمكان هزيمته أمام منافسين أكثر وسطية إذا أُجريت انتخابات.
   
مع وجود نحو 130 رهينة في غزة، تندلع احتجاجات مستمرة ضد حكومة نتنياهو بسبب إخفاقها في إعادة الرهائن.
   
تواجه الحكومة أزمة جديدة تتعلق بإعفاء الرجال اليهود المتزمتين دينيا من أداء الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير انقساما داخل الحكومة.
   
يقضي نتنياهو حاليا ولايته السادسة في المنصب ليصبح بذلك أطول الزعماء بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل.
   
نتنياهو هو أول رئيس وزراء يُتهم بالفساد أثناء شغله المنصب في إسرائيل، ولا تزال محاكمته مستمرة وينفي ارتكاب أي مخالفات.
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