الرئيس الجزائري يجري تغييرات في السلك الدبلوماسي

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، تغييرات في سلك رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأكدت وزراة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن هذه التعديلات "شملت، 28 سفيرا، و3 قناصل عامين، و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور".

وأضاف البيان: "تندرج هذه التعيينات في إطار تنشيط الجهاز الدبلوماسي، كما تهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في مواجهة التحديات الراهنة وضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج".

وأكد البيان أن"التعيينات الجديدة بموجب هذه الحركة، ستدخل حيز التنفيذ، بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة".