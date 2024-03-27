غالانت: يجب إيجاد "بديل محلي" لحماس ليحكم غزة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الثلاثاء إنه شدد مع مسؤولين أميركيين على أهمية العلاقات الأميركية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.

وكان غالانت يتحدث للصحفيين خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن في وقت ساءت فيه العلاقات في زمن الحرب بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار غالانت إلى أنه يجب إيجاد "بديل محلي" ليحكم غزة بعد هزيمة حماس.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإنه ناقش أيضا مع المسؤولين في الولايات المتحدة قضية الرهائن المحتجزين في غزة، وجهود المساعدات الإنسانية، وكيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس.

وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا على غزة قالت السلطات الصحية في القطاع إنه أودى بحياة ما يزيد على 32 ألفا من الفلسطينيين حتى الآن.