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الأردن يسير 73 شاحنة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة

26
MARCH
2024
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سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية للمواطنين في غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
 
وقال بيان للهيئة، الاثنين، إن القوافل تتكون من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومادة الطحين، وقد أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلى المواطنين بقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
 
وقالت الهيئة إنها تسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التي يمرون بها.
 
وكان قد أعلن الجيش الأردني، الأحد، عن تنفيذ 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.
 
وقال الجيش الأردني، في بيان: "في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة".
 
وأضاف: "شاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة".
 
وأكد الجيش الأردني أنه "مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية". 
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