نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن استخدام "الفيتو"!

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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "امتناع الولايات المتحدة الأميركية عن استخدام حق النفض (الفيتو) ضد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، تراجع عن الموقف الأميركي الثابت منذ بداية الحرب، بما يضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي في القطاع"، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلن نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الإثنين، إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي التي كانت مقررة إلى العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشة مخططات اجتياح رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو لإحباط القرار الأول الذي يطالب بوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر على قطاع غزة.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها الشديدة" لقرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "نشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لن يأتوا إلى العاصمة واشنطن ليتسنى لنا إجراء نقاش وافٍ معهم بشأن البدائل الحيوية لهجوم برّي على رفح".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، مساء اليوم، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا. وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.