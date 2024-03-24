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أحد الشعانين في الإمارات: السفير البابوي لدى الإمارات المطران اللبناني كريستوف زخيا القسيس رأس الرتبة في دبي والقداديس عمت مختلف الرعايا

24
MARCH
2024
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احتفلت الكنائس في الامارات التي تتبع التقويم الغربي بعيد الشعانين. السفير البابوي لدى الإمارات المطران اللبناني كريستوف زخيا القسيس رأس الذبيحة في كنيسة القديسة مريم في عود ميثا بدبي، وعاونه الأبوان طنيوس جعجع ومايكل أوسوليفان وخدمت القداس جوقة الرعية.
السفير البابوي ركز في عظته على معاني العيد ومما قاله: إن الآب السماوي لم يكن يريد ليسوع استقبالا أرضياً، كما حصل عند دخوله أورشليم، في مثل هذا اليوم، وهذه مشكلة نقع فيها جميعا، عندما نتهافت خلف المجد الأرضي. ابناء أورشليم استقبلوا يسوع كملك زمني ليعودوا فيطالبون بصلبه كمجرم. يسوع عندما أتى إلى أورشليم كان يعرف ان هناك من يتربص به ليقتله، ومع ذلك تحلى بالجرأة وذهب وهو قد تبنأ بذلك لتلاميذه ثلاث مرات عندما قال: "تَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ الْفِصْحُ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَ". في أحد الشعانين يعلمنا يسوع أنه ملك التواضع والجرأة وهو مات حبا بالبشرية جمعاء...
وبعد القداس طاف جمهور المؤمنين مع أطفالهم خلف الاسقف حاملين الشموع وسعف النخل وهاتفين: هوشعنا الآتي باسم الرب.
كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بدبي
في كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي بدبي، أحيا كاهن الجالية العربية الأب طانيوس جعجع الكبوشي الذبيحة وعاونه الأب مايكل أوسوليفان من رهبانية الأباء البيض. وبعد قراءة نص من الانجيل ألقى الأب جعجع عظة ومما جاء فيها:
إن أبناء رعيتنا في دبي عاشوا زمن الصوم من خلال التعليم الديني والرياضات الروحية والقداديس والاعترافات. وكل واحد منا كان يطرح على نفسه سؤال: أين أنا؟ أين أنا في حياتي العائلية والمهنية وفي مسيرتي الروحية نحو الملكوت السماوي؟ أين أنت؟ هو السؤال الذي طرحه الخالق على آدم بعدما تاه عن الطريق القويم بسبب معصيته ( تك: 9:3 ). وأين هابيل أخوك؟ (تك 4:9) هو السؤال الذي طرحه الخالق على قايين بعدما قنل أخاه هابيل. ونحن بدرونا علينا أن نسأل في زمن الصوم عن موقعنا؟ أين نحن من مسيرة يسوع في الشعانين وعلى درب الجلجلة؟ هل نحن مع المبتهجين بدخوله إلى أورشليم؟ أم نحن من المتآمرين عليه الذي يطالبون بمحاكمته وبقتله؟
في ختام القداس، طاف الكاهنان مع الجمهور حاملين الشموع وأغصان الزيتون وسعف النخيل، هاتفين هوشعنا لملك السلام.
باقي الإمارات
وفي العاصمة أبو ظبي أحيا الأب إيلي الهاشم الكبوشي القداس للجاليات العربية في كاتدرائية مار يوسف. وفي الإمارات الشمالية أحيا الأب ماجد موسى قداديس الشعانين في كنيستي مار ميخائيل في الشارقة والقديس أنطونيوس البدواني في رأس الخيمة.

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