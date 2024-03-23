الجامعة العربية تدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية في فلسطين

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دانت جامعة الدول العربية، قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان مساء اليوم السبت، إن قرار الإحتلال يعكس سعيه لتثبيت واقع الإستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين.

وشدد على أن جرائم الإحتلال في غزة، ورغم بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حدا لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب.