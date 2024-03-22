نتانياهو لبلينكن: إسرائيل ستشنّ هجومها على رفح حتى دون تأييد واشنطن

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اعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إثر لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، انه ابلغه أن "الدولة العبرية تعتزم شنّ عملية عسكرية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حتى من دون تأييد الولايات المتحدة".

وقال: "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك"، مضيفا "أخبرته أنني آمل أن أفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بمفردنا".

وأضاف: "أخبرته أنني أقدر حقًا حقيقة أننا نقف معًا في الحرب ضد حماس منذ أكثر من خمسة أشهر. وأخبرته أيضًا أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب وبالطبع تلبية الاحتياجات الإنسانية أيضًا، ونحن نعمل على تحقيق هذه الغاية".

وقال بلينكن : "من الخطأ تنفيذ عملية اسرائيلية في رفح، iناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس".

كما كررت واشنطن، وهي أبرز داعم لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب، توجيه انتقادات لها بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والحصيلة البشرية الباهظة للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.