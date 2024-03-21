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"أخطر جاسوس".. فصائل فلسطينية في جنين تعدم عميلا لإسرائيل

21
MARCH
2024
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أعلنت الفصائل الفلسطينية في جنين إعدام عميل لإسرائيل في الضفة الغربية، معتبرة أنه "أخطر العملاء".
 
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "العميل كان قد تسبب في استشهاد 3 من المقاومين بعد التخابر مع الاحتلال في الآونة الأخيرة".
 
وأشارت تقارير من الضفة بأن "من نفذ عملية الإعدام هو شقيق الجاسوس والعميل، والذي أعلن البراءة منه أمام جميع الحاضرين في ساحة جنين حيث تم الإعدام".
 
 
ولم تكشف وسائل الإعلام الفلسطينية حتى الآن اسم العميل، والعمليات التي تسبب بها في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
 
وأظهر تسجيل صوتي كيف تم كشف العميل في جنين قبل إعدامه على يد شقيقه.
 
 
ووثق مقطع فيديو لحظة مشاهدة والدة أحد ضحايا جنين لجثة العميل الذي تسبب باغتيال ابنها".
 
وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وتنفيذا لاقتحامات واعتقالات في جميع أنحاء الضفة بشكل يومي.
روسيا اليوم
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