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قال اللواء في احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك بحسب "الميادين" إنّ "إسرائيل تسير نحو هلاك مؤكد ما لم يتم استبدال المتسببين بأكبر كارثة في تاريخها."

وأضاف إسحاق بريك أنّ "خطة نتنياهو وغالانت وهليفي بعدم إنهاء حرب غزة تعني أنّ الحرب الإقليمية الشاملة مسألة وقت ونحن لسنا مستعدين لها."

وأردق بريك يقول: "من يضغط للهجوم على رفح وحزب الله لا يدرك بتاتاً الكارثة التي يمكن أن تسببها هذه الهجمات على "إسرائيل"ز.

وأكمل: نحن في طريقنا إلى انهيار اقتصادي لأن الاعتبارات السياسية لها الأسبقية على الاعتبارات الاقتصادية."

وختم اللواء في احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك أنّ "الأمن القومي لـ"إسرائيل" يتحطّم وكل يوم يمر نغرق أكثر فأكثر في مطمر غزة."