الرد الاسرائيلي على مقترح حماس... حمدان يكشف

أكّد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ "الحركة تسعى لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا وتكثف جهودها لإدخال المساعدات".
وأشار حمدان، إلى أنّ "على العدوان التوقف عن استهداف من يحاول تقديم المعونة لشعبنا أو محاولة اجتياح رفح"، لافتًا إلى أنّ "الاحتلال يصعّد جرائمه ضد شعبنا مع كل جولة مفاوضات".
وأوضح أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و"حكومته الإرهابية ومن يدعمونه يتحملون مسؤولية تعطيل جهود إنقاذ صفقة التبادل"، مشيرًا إلى أنّ "استمرار العدوان الصهيوني على مستشفى الشفاء محاولة للتغطية على إخفاق العدو العسكري".
وشدد المسؤول في "حماس"، على "أننا نحذر العدو النازي من استمرار انتهاكاته وجرائمه ضد قطاع غزة ونحمله مسؤولية حياة شعبنا"، مشيرًا إلى أنّ "عملية الاغتيال الجبانة بحق اللواء المبحوح في مستشفى الشفاء هي جريمة صهيونية لمنع وصول المساعدات".
وكشف أنّ "الاحتلال تراجع عن موافقات قدمها للوسطاء سابقًا إمعانًا في المماطلة، ما قد يوصل المفاوضات لطريق مسدود".
وأضاف "نثمن دور القوات المسلحة اليمنية وإخوتنا في حزب الله في لبنان والعراق من أجل نصرة شعبنا"