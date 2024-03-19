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أصوات حفر تثير القلق في إسرائيل.. مصدرها ليس غزة

19
MARCH
2024
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كشفت موقع "يديعوت إحرنوت"، الثلاثاء، عن تشكيل فرق تحقيق في تقارير تحدثت عن سماع أصوات حفر في بلدة بيت حفير الإسرائيلية التي تقع على بعد مئات الأمتار من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
 
وقال الموقع إنه حتى الآن تم تشكيل 5 مجموعات من عمليات التفتيش على الأقل دون العثور على أي أنفاق.
 
وسيتم تشكيل فريق تحت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي وسيتكون من خبراء عسكريين ومدنيين يقومون بإجراء تقييمات للوضع بناء على معلومات استخباراتية عن وجود نفق مشتبه به.
 
وسعت إسرائيل إلى طرق مختلفة لتطهير الأنفاق، بما في ذلك تركيب مضخات لإغراقها بمياه البحر المتوسط، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها بجنود مدربين تدريبا عاليا.
 
وقالت حماس في عام 2011 إنها قامت ببناء أنظمة الأنفاق بطول 500 كم ، وعلى الرغم من أن المحللين يشتبهون في أن هذا الرقم مبالغ فيه، فمن المؤكد أن الجماعة قامت بتوسيع الشبكة بشكل كبير منذ ذلك الحين.
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