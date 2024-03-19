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مصر تحدث أسطول "شينوك".. وإسرائيل تترقب

19
MARCH
2024
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تخطط لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر الثقيلة من طراز "شينوك" بتكلفة تبلغ نحو نصف مليار دولار.
 
وقال موقع " nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، ن الجيش الأمريكي أبرم عقدًا مع شركة بوينغ لإنتاج 12 طائرة جديدة من طراز CH-47F Chinook للقوات الجوية المصرية.
 
ووفق بيان لشركة بوينغ على موقعها الإلكتروني، فمن خلال هذه الصفقة العسكرية البالغة قيمتها 426 مليون دولار، ستقوم مصر باستبدال أسطولها من طائرات CH-47D بالطراز F الحديث، مستفيدة من الطائرة الجديدة متعددة المهام المتقدمة للغاية.
 
وقال كين آيلاند، نائب الرئيس ومدير برنامج H-47: "ستعمل مروحية النقل الثقيل من الفئة F على تعزيز قدرات طائرات شينوك المصرية وتساعد بشكل فعال في تحقيق أهدافها المتعلقة بالرفع الثقيل"، مضيفا: "إن شراكة بوينغ مع القوات الجوية المصرية تظل قوية حيث نواصل العمل معًا لتجديد أسطولهم."
 
ولفت الموقع العبري إلى أن CH-47F هي طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة الأدوار مصممة للجيش الأمريكي وقوات الدفاع الدولية، وتتميز بنظام إدارة قمرة القيادة الرقمي المتكامل بالكامل، وإلكترونيات الطيران في قمرة القيادة، وقدرات متقدمة للتعامل مع البضائع التي تكمل أداء مهمة المروحية وخصائص التعامل معها.
 
وقال فينس لوغدون، نائب رئيس بوينغ لتطوير الأعمال الدولية: "بوينغ ملتزمة بدعم مهمة التحديث الأمني للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية في مصر".
 
ويقوم فريق Chinook التابع للجيش الأمريكي، والذي يعمل مع 19 عميلًا دوليًا متحالفًا معه، بتشغيل أسطول يضم أكثر من 950 طائرة هليكوبتر من هذا النوع.
روسيا اليوم
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