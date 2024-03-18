إسرائيل تؤكد مقتل عسكري بهجوم حماس المباغت واحتجاز جثته بغزة

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أعلنت النيابة العامة في مصر تكليف الشرطة بحصر المتضررين في حادث حريق استوديو الأهرام بمحافظة الجيزة وتقديم تحرياتها حول الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصل استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي أنها "رصدت فجر السبت السادس عشر من مارس لعام 2024، نشوب حريق هائل بـ(استوديو الأهرام) بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبان قد احترق معظمها".

وأضاف البيان: "أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليا، وباقي الوحدات محترقة جزئيا".

وتابع: "سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددا من العاملين به، فشهدوا جميعا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة".

ووفق البيان فقد "ندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه، لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية".

ويعد استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في القاهرة، أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر والعالم العربي إذ تم تأسيسه قبل 80 عاما.