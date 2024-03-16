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تحرش ببناته فأقدمنَ على قتله وهو نائم.. رمَيْن الجثة في قنوات الصرف الصحي!

16
MARCH
2024
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هزّت جريمة بشعة مدينة سبها جنوبي ليبيا بعدما اعترفت ثلاث شقيقات أنهن قتلن والدهن رمياً بالرصاص عندما كان نائما.

وفي التفاصيل، أفادت مديرية أمن سبها بأن ثلاث فتيات اعترفن بقتل والدهن ورمي جثته في قنوات الصرف الصحي لإخفاء الجريمة، وذلك بسبب محاولته التحرّش بهنّ.

وأضافت المديرية أن رجال الأمن اكتشفوا الجريمة حيث تم القبض على الفتيات الثلاث وإحالتهن إلى النيابة العامة، لإيقاع العقوبات اللازمة.

ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه الأخوات الثلاث، وهن يعترفن بتفاصيل الجريمة وبكيفية توزيع الأدوار فيما بينهن لإبعاد الشبهات.

فقالت الأولى، إنها سرقت سلاحا من نوع مسدس من أحد أصدقائها من أجل قتل والدها، لكنها ترّددت، غير أن شقيقتها افتكت منها السلاح وصوبّت بطلقتين نحو رأسه عندما كان نائما لتنهي حياته، مضيفة أنها قامت بنقل الجثة وإخفائها في البداية تحت شجرة، لكن شقيقتها التي تكفلت بتنظيف مكان الجريمة من الدماء، التحقت بها واقترحت عليها نقله لرميه داخل مجاري الصرف الصحي من أجل إخفاء الجثة.

كما جاء في اعترافات الشقيقة الثالثة، أنّها كانت تعلم بتفاصيل جريمة قتل والدها قبل وقوعها، لكنها لم تشارك فيها، مؤكدة أنّها لم تتدخلّ لثنيهما عن فعلتهما بل قامت بالتسترّ عليها لحماية شقيقتيها.

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