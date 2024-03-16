حريق "ضخم" يندلع في واحد من أعرق استوديوهات السينما في مصر!

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اندلع حريق ضخم داخل مقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات في استوديو الأهرام بمصر في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، وانتقل رجال الدفاع المدني للسيطرة عليه.



ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية مقطع فيديو عبر "إكس" أظهر الحريق.

ويعد استوديو الأهرام واحدا من أعرق استوديوهات السينما في مصر، وتأسس على يد اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس وباريس بيلفيس، في عام 1944 على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، شملت 3 "بلاتوهات"، وصالة عرض، وموقع للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع.



ولعب استوديو الأهرام دورا رائدا في إثراء الحركة السينمائية المصرية، إذ تم فيه تصوير الكثير من الأفلام.