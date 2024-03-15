living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر حكومي إسرائيلي: مقبلون على أيام صعبة وسيتعين على إسرائيل اتخاذ قرارات صعبة

15
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه سيتم تحديث الكابينت الحربي والكابينت السياسي الأمني بمستجدات رد "حماس" الجديد بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
 
ونقل الإعلام العبري عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "تستمر حماس في تقديم مطالب غير معقولة"، مضيفا: "سيتم تحديث الكابينت الحربي والكابينت السياسي الامني بالمستجدات".
 
وفي أعقاب رد حماس بشأن الاتصالات من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي لإجراء مناقشة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن فتح المفاوضات.
 
وكان مجلس وزراء الحرب قد اجتمع بالفعل هذا المساء، لكن رد "حماس" جاء بعد انتهاء الاجتماع.
 
وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن مقبلون على أيام صعبة للغاية. سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرارات صعبة إذا دخلنا في مفاوضات".
 
كما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن الوسطاء القطريين نقلوا مساء يوم الخميس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي ردا رسميا من حركة "حماس" على إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
 
هذا وأعلنت حركة "حماس" مساء يوم الخميس، عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   