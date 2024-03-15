مصدر حكومي إسرائيلي: مقبلون على أيام صعبة وسيتعين على إسرائيل اتخاذ قرارات صعبة

A + A -

أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه سيتم تحديث الكابينت الحربي والكابينت السياسي الأمني بمستجدات رد "حماس" الجديد بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

ونقل الإعلام العبري عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "تستمر حماس في تقديم مطالب غير معقولة"، مضيفا: "سيتم تحديث الكابينت الحربي والكابينت السياسي الامني بالمستجدات".

وفي أعقاب رد حماس بشأن الاتصالات من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي لإجراء مناقشة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن فتح المفاوضات.

وكان مجلس وزراء الحرب قد اجتمع بالفعل هذا المساء، لكن رد "حماس" جاء بعد انتهاء الاجتماع.

وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن مقبلون على أيام صعبة للغاية. سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرارات صعبة إذا دخلنا في مفاوضات".

كما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن الوسطاء القطريين نقلوا مساء يوم الخميس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي ردا رسميا من حركة "حماس" على إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

هذا وأعلنت حركة "حماس" مساء يوم الخميس، عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.