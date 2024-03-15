حماس تصدر بيانا بشأن تصريحات ومواقف شيخ الأزهر

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قالت حركة حماس إنها تثمن مواقف شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت حماس في بيان مساء الخميس "نثمن المواقف التي أدلى بها فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيده على صمود شعبنا الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الوحشية، وبسالته وثباته على أرضه، وحتمية انتصاره على جيش الإرهاب الصهيوني، المتحلل من كل القيم الإنسانية والأخلاقية".

وتابع البيان "نطالب أمتنا الإسلامية، ومؤسساتها كافة، وخصوصاً مؤسسة الأزهر، بتشكيل وقيادة جبهة إسلامية واسعة، تعمل بشكل فاعل على الضغط لوقف العدوان الوحشي وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ عبر المعابر البرية المتاحة، وإمداد شعبنا الفلسطيني بكافة سبل الدعم والإسناد".

وأكد الأزهر في وقت سابق من الأربعاء أن منع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان".

وحذر في بيان الفلسطينيين "من ترك أراضيهم" في ظل الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة، وقال مخاطبا الفلسطينيين: "اعلموا أن في ترك أراضيكم موتاً لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد".

وقد دخل الهجوم الإسرائيلي على غزة يومه الـ160، مخلفا عشرات آلالاف بين قتيل وجريح، وسط دمار هائل في القطاع.