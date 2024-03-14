قيس سعيد: الشعب التونسي يخوض حرب تحرير

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الشعب يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية وعلى العدالة وعلى فرض احترام القانون.

وشدد قيس سعيد لدى اجتماعه عصر الأربعاء بقصر قرطاج، بوزيرة العدل ليلى جفال، على أنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون.

وصرح بأنه لن يشفع لأي كان ارتكب جرما انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج.

وأفاد الرئيس التونسي بأن الحرية كما في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب.

وأكد سعيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي لاتزال منشورة تتقاذفها الإجراءات فكلما انعقدت جلسة إلا وتم تأجيل النظر في القضية المعروضة أمام المحكمة.

ودعا وزيرة العدل إلى إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سولت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تحركه لوبيات معروفة تنكل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم.