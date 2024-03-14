العراق.. اندلاع حريق كبير قرب سد حديثة في محافظة الأنبار

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اندلع حريق ضخم في منطقة بشنة في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار العراقية مساء يوم الأربعاء، بالقرب من سد حديثة.

وأكد مصدر أمني في المحافظة أن فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على الحريق وإخماده.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الحريق حتى الآن.

وما زالت أسباب اندلاع النيران غير معروفة حتى الآن، ولم يتم الكشف عن حجم الأضرار التي خلفها الحريق.

ويأتي هذا الحريق في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المحافظات العراقية ارتفاعا في درجات الحرارة واندلاع حرائق متفاوتة الحجم في عدة مناطق.