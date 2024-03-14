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"الاتصال لا يزال منقطعا".. الإعلام الإسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن محاولة اغتيال نائب محمد ضيف

14
MARCH
2024
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كشف تقرير إسرائيلي اليوم الأربعاء، معلومات جديدة عن محاولة اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام في غزة محمد ضيف، مروان عيسى، في مخيم النصيرات شمال قطاع غزة.
 
وقال التقرير الذي نشرته القناة 12، إنه "بعد 4 أيام من العملية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم اللاجئين النصيرات، أكد الجيش أن القيادي الحمساوي مروان عيسى لا يزال منقطعا، ولم يرد ولم تصدر منه أي علامات تدل على أنه لا زال على قيد الحياة".
 
وأضاف التقرير أنه "من المرجح بشكل متزايد بأن نائب محمد الضيف قائد الذراع العسكرية لحماس، والشخصية التي تربط بينه والذراع السياسي في التنظيم، اغتيل في غارة إسرائيلية، فيما ينتظر الجيش وصول معلومات استخباراتية حاسمة لتأكيد ذلك". 
 
وذكر التقرير الإسرائيلي أنه بعد ساعات من استهداف الموقع الذي مكث فيه عيسى كانت هناك محاولة لحماس للوصول مع جرافات ومعدات حفر إلى المكان بهدف إنقاذ عيسى، وقال التقرير إن إسرائيل هاجمت هذه الجرافات لمنع محاولة إنقاذه.
 
ووفقا للتقرير فإنه في إطار الهجوم الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي ليل السبت-الأحد بغرض اغتيال عيسى، استخدمت قنابل خارقة للتحصينات، وأيضا متفجرات ثقيلة على وجه الخصوص. وفي التوثيق الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ظهر انفجار كبير أعقبه انفجارات صغيرة لأنفاق ومداخل أنفاق.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري خلال تطرقه لاستهداف عيسى بأنه مكث معه المسؤول السابق عن مخيمات مركز غزة رازي أبو طعمة. ووفقا لهغاري فإن "كافة المؤشرات الاستخباراتية التي كانت لدينا تؤكد بأنه لم يكن مختطفون إسرائيليون في المنطقة".
روسيا اليوم
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