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بعد يوم من تحذيرات العالم الهولندي المثير للجدل.. تفعيل صافرات الإنذار في إسرائيل بسبب هزة أرضية

14
MARCH
2024
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فعلت صافرات الإنذار شمال إسرائيل تحذيرا للسلطات الإسرائيلية بأن هناك زلزالا أكبر وأكثر تدميرا متوقع أن يحدث، عقب هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر.
 
وقال موقع i24news إن هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر منطقة طبريا وبلدات أخرى في شمال إسرائيل. وفي أعقاب ذلك تم تشغيل صافرات الإنذار في عدد من المواقع في منطقة غور الأردن وطلب من السكان إخلاء المباني المتواجدين بها.
 
كما نقل موقع "والا" عن أحد السكان في غور الأردن قوله "شعرنا حقا مثل موجة، كانت هناك ضجة وكأن شيئا بتحرك من بعيد، وإذ بالأرض تتحرك مع الكرسي وأغراض أخرى على الطاولة بدأت بالاهتزاز".
 
وكان مركز الهزة في الجزء الشمالي الشرقي من بحيرة طبريا وشعر بها أكثر من 10 أميال بعيدا، بما في ذلك في مدينة كتسرين، صفد، وطبريا.
 
وقبيل الهزة التي ضربت إسرائيل بيوم، عاد العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، الذي كان قد تنبأ في وقت سابق بوقوع عدد من الزلازل الكبيرة في العالم أبرزها زلزال تركيا المدمر، للظهور عبر حسابه على منصة "أكس" بعدد من التغريدات التي يتنبأ خلالها بوقوع زلزال كبير تبلغ قوته 8 درجات بمقياس ريختر. وحذر متابعيه من زلزال مدمر سيحدث في الفترة بين غد 13 مارس إلى 17 مارس، مشيرا إلى أن شدته قد تتجاوز 8 درجات.
 
المصدر: موقع i24news
روسيا اليوم
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