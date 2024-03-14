انتقاد لاذع من ضابط إسرائيلي.. "كونوا جديرين بنا"

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دعا قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، دان غولدفوس، السياسيين الإسرائيليين ليكونوا "جديرين بالجيش الإسرائيلي وجنوده".

وقال غولدفوس إن إسرائيل مدينة لجنودها بدين هائل أمام التضحيات التي قدموها، مضيفا: "لقد حققنا العديد من الإنجازات في ساحة المعركة، ولكن يجب أن تكونوا جديرين بنا؛ يجب أن تكونوا جديرين بهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم".

وتابع: "أطلب منكم أن نكون معا، متحدين، وأن نبتعد عن التطرف، وأن نتبنى الوحدة".

وقال غولدفوس: "الجيش لن يتهرب من المسؤولية، يجب عليكم إبعاد التطرف حتى لا تعود إسرائيل إلى ما قبل 7 أكتوبر".

وبعد وقت قصير من خطاب غولدفوس، قال الجيش إن خطاب غولدفوس لم تتم الموافقة عليه وأنه سيتم إحضاره للتوضيح.

ورد عدد من السياسيين على تعليقات غولدفوس، حيث قال وزير الداخلية موشيه أربيل إنه "يتقبل ويعتز بكل كلمة قالها غولدفوس".

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "غولدفوس جندي شجاع ومن نوع القائد الذي يحتاجه الجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من أي وقت مضى. ومع تقدمه في القتال في خان يونس، عبر عن الشعور الحقيقي للجنود في الميدان الذين طالبونا بأن نكون جديرين بشجاعتهم وتضحيتهم وتكاتفهم. كلماته التي تأتي من قلبه يجب أن تدخل قلوبنا جميعا".

ويشتهر غولدفوس بجهوده في القضاء على البنية التحتية السرية لحماس.

وكانت فرقة جولدفوس تقاتل في مجمع مدينة حمد السكني في خان يونس بجنوب غزة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قتلت قواته أكثر من 100 من مسلحي حماس.