بن غفير يرد على تصريحات الملكة رانيا

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رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تصريحات ملكة الأردن رانيا العبدالله عن غزة خلال مقابلتها مع CNN، ودعاها لتذكر ما فعله الملك حسين الراحل خلال "سبتمر الأسود".

وكتب الوزير الإسرائيلي في حسابه على منصة "إكس": "أدعوكي لتري ما قام به والد زوجك عندما كان له مشاكل مع الإرهاب الفلسطيني، سبتمبر الأسود يحييكم".

وقالت الملكة رانيا، في المقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ما يحدث في غزة أمر مخز للغاية ويمكن التنبؤ به لأنه كان متعمدا، مؤكدة أنه أيا كان حجم المساعدات إلا أن وقف النار هو الأولوية رقم واحد.

وأكدت الملكة أنه "أيا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار. إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة. لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت. لذا، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".