إسرائيل تتحقق من مقتل نائب قائد كتائب القسام

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قال الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، إنه ما زال يحاول التأكد مما إذا كان مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام قد قُتل في غارة جوية على مجمع تحت الأرض في وسط قطاع غزة.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، قال هاغاري: "في ليلة السبت الأحد وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت أرضي لقادة حماس في وسط قطاع غزة بمنطقة النصيرات، حيث استخدمه اثنان من كبار قادة حماس هما مروان عيسى وغازي أبو طماعة الذي عمل سابقًا قائد للواء مخيمات الوسطى الحمساوي، ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة لحماس".

وقال هاغاري "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم ولم نحصل بعد على تأكيد نهائي".

وأكد المتحدث أنه لم يكن مع نائب قائد كتائب القسام محتجزون إسرائيليون.

من جهتها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في وقت سابق من الاثنين، إن إسرائيل استهدفت مروان عيسى في غارة جوية، يوم السبت، مشيرة إلى احتمال مقتله.

وعيسى هو نائب محمد ضيف، والرجل الثالث في القيادة العليا لحركة حماس، والملقب أيضاً بـ"رجل الظل".

واعتقلت القوات الإسرائيلية مروان عيسى خلال ما يعرف بـ"الانتفاضة الأولى" مدة خمسة أعوام بسبب نشاطه في صفوف حماس التي التحق بها في سن مبكرة.