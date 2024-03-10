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جهود لنقل مساعدات عبر البحر إلى غزة مع تواصل القصف الإسرائيلي

10
MARCH
2024
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تستعد أول سفينة محملة بالمساعدات للإبحار من قبرص إلى قطاع غزة المهدّد بالمجاعة، فيما أدى القصف الإسرائيلي إلى سقوط عشرات الضحايا السبت وفق ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه "حماس"، وفق "وكالة فرانس برس".

ويهدف الطريق البحري إلى مواجهة القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب التي تركت سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة يكافحون من أجل البقاء.

وقالت منظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية إن السفينة التي رست قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا القبرصي، "ستكون جاهزة" للإبحار في وقت لاحق السبت، لكنها تنتظر الإذن النهائي. وستكون هذه أول شحنة تنقل إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص - أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية تفتش حمولة "مئتي طن من المواد الغذائية والأرز والدقيق وعلب التونة" في ميناء لارنكا. ولفتت إلى أن منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأميركية التي دخلت في شراكة مع "أوبن آرمز"، لديها فرق في قطاع غزة المحاصر تقوم "بإنشاء رصيف" لتفريغ الشحنة.

لكن لم يتم تقديم تفاصيل عن الموقع الدقيق الذي سيتم فيه تسليم هذه المساعدات، ومن سيتولى توزيعها بمجرد وصولها إلى قطاع غزة أو ضمان أمنها.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء السبت إن إسرائيل "تنسق إنشاء" هذا الرصيف وستوزع "المساعدات عبر المنظمات الدولية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الخميس عن خطة لإنشاء "رصيف موقت" في غزة.

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